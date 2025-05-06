Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в великолукском СНТ «Чайка»

Возгорание в прихожей в садовом доме на улице Торфяная в СНТ «Чайка» Великолукского района произошло 8 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 19:33. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки в светильнике.

Огнеборцы спасли садовый дом, две хозяйственные постройки. Пострадавшего доставили в Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы для оказания медицинской помощи.

К ликвидации привлекали четыре специалиста МЧС России, две единицы техники и четыре специалиста противопожарной службы области.