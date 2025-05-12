Происшествия

Злоумышленники обманули жителей Псковской области, пообещав денежный приз

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района на общую сумму около трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники звонили собеседникам под видом представителей различных организаций. И, в частности, предложили якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Другим гражданам махинаторы обещали некий денежный выигрыш. А некоторые пользователи не досчитались денег при осуществлении на популярных сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе квадроцикла.

В итоге потерпевшие, доверившись этим «доброжелателям», лишились в общей сложности около трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что необходимо проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на провокационные предложения разного рода аферистов, пытающихся использовать доверчивых людей в своих корыстных целях.