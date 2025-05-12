Происшествия

Росгвардия задержала троих псковичей за кражу продуктов и алкоголя

Несколько инцидентов, связанных с кражами из гипермаркетов, произошли 14 мая в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 14.00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета на улице Труда. Экипаж группы задержания оперативно выехал на место и задержал гражданина 1996 года рождения, который похитил продукты питания на сумму 4 000 рублей.

Около 16.00 росгвардейцы, патрулируя улицы города, получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете на улице Юбилейной. Прибыв на место, они задержали псковичку, также совершившую хищение продуктов.

А около 17.00 по сигналу тревожной сигнализации в торговом центре на улице Яна Фабрициуса сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1988 года рождения, который пытался украсть спиртные напитки.

По всем фактам хищений проводятся проверки.