Происшествия

15-летняя девочка с красными волосами снова пропала в Острове

15-летняя Анастасия Рудова пропала в Острове. С 13 мая её местоположение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, голубые глаза, волосы красного цвета, стрижка каре. Была одета в серую куртку, черную толстовку с капюшоном, серые джинсы, белые кроссовки. С собой была черная маленькая сумка.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее девочку уже разыскивали в Острове в январе.