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Руководителя организации по вывозу мусора в Великих Луках приговорили к штрафу за несанкционированную свалку

16.05.2025 13:27|ПсковКомментариев: 0

Руководителя организации по вывозу мусора в Великих Луках приговорили к штрафу за несанкционированную свалку, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Прокуратура города Великие Луки в ходе проверочных мероприятий по факту загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления в городе Великие Луки по улице Мелиораторов у дома №10 выявила несанкционированную свалку отходов производства. 

За допущенные нарушения руководитель организации привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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