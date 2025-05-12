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Задолжавшего 1,3 млн рублей алиментов в Пскове приговорили к обязательным работам

Мужчина, у которого есть 17-летний ребенок от первого брака и 9-летний сын от второго, годами игнорировал выплату алиментов, накопив долг в 1,3 миллиона рублей. Благодаря вмешательству судебных приставов должника приговорили к обязательным работам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФССП по Псковской области

Исполнительные производства в отношении псковича находятся в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району. Сотрудники ведомства неоднократно пытались достучаться до нерадивого родителя: применяли меры воздействия, но должник оставался глух к требованиям закона.

В итоге судебный пристав-исполнитель составил протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Судья, рассмотрев материалы дела, приговорил должника к 120 часам обязательных работ. Теперь пскович будет отрабатывать долг на благо города.