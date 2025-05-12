Происшествия

Итальянца осудили за попытку провести два брикета гашиша через границу в Псковской области

По материалам УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни, гражданин Итальянской Республики признан виновным в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союза и незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео: УФСБ России по Псковской области

становлено, что мужчина в сентябре 2024 г. прибыл с целью въезда в Российскую Федерацию на МАПП «Убылинка» Псковской таможни. При осмотре транспортного средства и багажа фигуранта сотрудниками таможни обнаружены два брикета с неизвестным веществом. Как установила экспертиза, иностранец попытался переместить через государственную границу наркотическое средство – гашиш.

Приговором Пыталовского районного суда Псковской области гражданину Итальянской Республики назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.