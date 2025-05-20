Происшествия

17 артиллерийских снарядов идентифицировали в великолукской деревне Булынино

18 артиллерийских снарядов идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм идентифицировали в деревне Булынино Великолукского района.

Также группа разминирования из Великих Лук идентифицировала одну минометную мину времен Великой Отечественной войны калибра 82 мм в деревне Дворцы Бежаницкого муниципального округа.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).