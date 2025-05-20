Происшествия

Неэксплуатируемое строение горело в новоржевской деревне Гривино

Неэксплуатируемое строение горело в деревне Гривино Новоржевского муниципального округа 21 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 14:04. Предположительно причиной стало неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Позднее в этот же день, в 18:00, пожарные МЧС России совместно со специалистами ведомственной пожарной охраны ликвидировали возгорание бесхозного строения в гаражном кооперативе в Острове-3. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Всего к ликвидации привлекались девять специалистов и три единицы техники.