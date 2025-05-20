Происшествия

Мошенники выкрали у жителей Псковской области более 4 миллионов рублей

Более четырех миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова и Великих Лук после телефонного общения с аферистами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, звонившие в эти майские дни незнакомцы представлялись горожанам сотрудниками банковской сферы. И под предлогом якобы необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и перевода сбережений на «безопасные счета» завладели денежными средствами собеседников. Поддавшись на эти уловки махинаторов, потерпевшие лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В этой связи полиция напоминает, что в Сети у злоумышленников много способов обмануть доверчивого пользователя, но все они так или иначе будут включать личное общение с мошенником и ввод данных банковской карты. «Вам могут предложить поучаствовать в каком-нибудь мифическом конкурсе, выручить друга из беды и что угодно еще. Но в конечном итоге вас попросят сообщить номер карты или код из СМС. А этого делать ни в коем случае нельзя!» - подчеркнули в УМВД.