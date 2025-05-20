Жителя Стругокрасненского округа наказали за татуировки с нацисткой символикой

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в демонстративном показе нацистской символики. Мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
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Суд установил, что обвиняемый неоднократно публично демонстрировал нацистские татуировки на теле в общественном месте. Первое правонарушение произошло 27 ноября 2024 года в магазине «Пятерочка», а на следующий день он повторно показал татуировки вблизи административного здания в поселении «Заплюсье».
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся.
Дело рассмотрено в особом порядке.
Подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.