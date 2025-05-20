Происшествия

Женщина в тулупе из овчины пропала в порховской деревне Паникша

76-летнюю Евгению Васильеву (Зоренко) разыскивают в деревне Паникша Порховского муниципального округа. 25 мая она ушла из дома в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Одета в светло-коричневый тулуп из овчины, зеленую куртку, разноцветный фланелевый халат, черные галоши и темно-бордовую шапку.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.