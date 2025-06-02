Происшествия

Иностранку арестовали в Печорах за пропаганду нацистской символики

Печорский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении женщины, имеющей гражданство иностранного государства, по факту пропаганды нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, сотрудники пограничного управления по Псковской области в Печорах выявили гражданку, которая находилась на контрольно-пропускном пункте МАПП «Куничина Гора» в Печорском районе и публично произнесла высказывания, направленные на пропаганду нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций.

Суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.