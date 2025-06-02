Происшествия

Автомобиль и жилые дома спасли при пожаре в Пскове

Возгорание трех хозяйственных построек произошло в Пскове на улице Аллейная 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 6:31. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли два жилых дома, хозяйственную постройку и автомобиль. На месте работали 13 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Вечером, в 18:19, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Садовая в деревне Максимово Великолукского района. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. Спасены два жилых дома и две хозяйственные постройки. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.