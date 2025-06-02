Происшествия

Порхович может лишиться свободы за незаконное хранение сигарет на сумму более 15 млн рублей

В Порхове будут судить местного жителя, хранившего с целью сбыта немаркированные табачные изделия в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

Порхович обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (совершение хранение, в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере).

Установлено, что мужчина, на территории Порхова длительный период хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия в количестве 127 000 пачек на общую сумму более 15 500 000 рублей.

Указанные немаркированные табачные изделия, находящиеся в незаконном обороте, изъяты сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в декабре 2023 года и июле 2024 года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Порховский районный суд, виновному грозит до шести лет лишением свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.