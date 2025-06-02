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Великолукская прокуратура выявила нарушения оплаты труда осужденных в СИЗО-2

09.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура города Великие Луки провела проверку деятельности Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №2» Управления ФСИН России по Псковской области и выявила нарушения трудового и уголовно-исполнительного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

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Установлено, что осужденным, привлеченным к оплачиваемому труду, не выплачивалась повышенная оплата труда (доплаты) в размере 4% от должностного оклада в связи с наличием вредных условий труда.

По результатам проверки прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Должностное лицо учреждения привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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