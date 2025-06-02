Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Что делать При укусе клеща
Ансамбль на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
Летняя терраса «Покровский»
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
ПЛН 25 лет
Легкая кухня Ягодный пудинг
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Так вот ты какой Благородный олень!
160 Лет На страже здоровья
 
 
 
ещё Происшествия 02.06.2025 11:010 Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу 09.06.2025 14:020 Диван сгорел в трехэтажном строении в Невеле 09.06.2025 13:360 Сарай горел в Печорах из-за неосторожности с огнем 09.06.2025 13:090 Баня горела в опочецкой деревне Мызники 09.06.2025 12:500 Дружинник оказал первую помощь двум работникам пилорамы в Стругах Красных 09.06.2025 12:390 Два помещения в бесхозном здании выгорели в Пскове
 
 
 
Самое популярное 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 03.06.2025 16:490 Интерактив: Достал мусор на Доставалова 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Баня горела в опочецкой деревне Мызники

09.06.2025 13:09|ПсковКомментариев: 0

Возгорание бани произошло в деревне Мызники Опочецкого муниципального округа 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 4:52. Предположительной причиной стало короткое замыкание внутри бани. Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 10:21 поступило сообщение о возгорании на улице Пролетарской в посёлке Идрица. На кухне нежилого дома огонь повредил пол и стену на общей площади восемь квадратных метров. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали пять специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники. Дом удалось спасти.

Затем, в 16:05, поступило сообщение о возгорании нежилого дома в садовом некоммерческом товариществе «Высоцкое» Псковского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание площадью 37 квадратных метров ликвидировали семь специалистов МЧС России две единицы техники.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 3 человека
09.06.2025, 14:150 МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии 09.06.2025, 14:020 Диван сгорел в трехэтажном строении в Невеле 09.06.2025, 13:530 Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН 09.06.2025, 13:470 Опубликовано расписание катеров на Талабские острова в праздничные дни
09.06.2025, 13:390 Двор Постникова и другие объекты псковского музея можно посетить 9 июня 09.06.2025, 13:360 Сарай горел в Печорах из-за неосторожности с огнем 09.06.2025, 13:340 Некорректная работа светофоров в центре Пскова связана с наладкой автоматизированной системы управления движением 09.06.2025, 13:310 Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики
09.06.2025, 13:230 Платформенный подход ускорит внедрение ИИ в производственные процессы 09.06.2025, 13:210 Псковичи стали призерами международных соревнований по гребле 09.06.2025, 13:110 Тульский пилот традиционно поднимется в великолукское небо на аэростате «Барбадос» 09.06.2025, 13:090 Баня горела в опочецкой деревне Мызники
09.06.2025, 13:050 Альберт Жалилов представит программу «Казанова» на террасе псковского отеля «Покровский» 09.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы 09.06.2025, 13:020 Зарубежный фотограф осветит 29-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках 09.06.2025, 12:500 Три гаража сгорели в псковском кооперативе
09.06.2025, 12:500 Дружинник оказал первую помощь двум работникам пилорамы в Стругах Красных 09.06.2025, 12:460 Как псковичам выгодно купить кроссовер CHERY по программе «Семейный автомобиль» 09.06.2025, 12:390 Два помещения в бесхозном здании выгорели в Пскове 09.06.2025, 12:380 15-летний подросток пропал в Великих Луках
09.06.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова 09.06.2025, 12:350 Пять человек эвакуировали при пожаре на улице Боровой в Пскове 09.06.2025, 12:330 «Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы 09.06.2025, 12:250 В ГД пояснили, где можно ставить глухой забор и какова может быть его высота
09.06.2025, 12:140 Мужчина пострадал при возгорании трактора в стругокрасненской деревне Сиковицы 09.06.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Возможности использования судебных и внесудебных психологических экспертиз 09.06.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 июня 09.06.2025, 11:450 Штрафы за шумные автомобили могут увеличить в 10 раз
09.06.2025, 11:270 Во второй половине недели ливни в СЗФО приобретут локальный характер 09.06.2025, 11:220 Псковская область сохранила 74 место в рейтинге регионов по доступности бензина 09.06.2025, 11:190 Боксер из Псковской области завоевал второе место на «Кубке Победы» в Москве 09.06.2025, 11:150 «ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова
09.06.2025, 11:140 Фестиваль классической музыки под открытым небом пройдет в Великих Луках 09.06.2025, 11:100 Директором Расчетного центра города Пскова может стать Ольга Евсеева 09.06.2025, 10:530 Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль назначили принудительные работы 09.06.2025, 10:470 Мошенники лишили более двух миллионов рублей жителей Пскова и Великих Лук
09.06.2025, 10:430 Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос более чем в два раза – Сбер 09.06.2025, 10:410 Вице-спикеры областного Собрания проведут личный прием псковичей 10 июня 09.06.2025, 10:290 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации 09.06.2025, 10:150 «Беседка»: Возможности использования судебных и внесудебных психологических экспертиз
09.06.2025, 10:060 Почти 6,7 тысячи псковских девятиклассников сдают ОГЭ по русскому языку 09.06.2025, 10:050 Дни Пушкинской поэзии в этом году посетили более 50 тысяч человек 09.06.2025, 10:030 Во время матча ФК «Псков» в Великом Новгороде на поле выбежала лиса 09.06.2025, 09:520 Россияне устремились в Псков праздновать День России — аналитики
09.06.2025, 09:490 Производство водки в России за пять месяцев снизилось на 13,2% 09.06.2025, 09:450 В ГД анонсировали новый законопроект по миграционной политике 09.06.2025, 09:390 Россиян ждет короткая рабочая неделя 09.06.2025, 09:300 При выборе места проживания псковичам важны экология и развитость региона – опрос
09.06.2025, 09:150 Великолукская прокуратура выявила нарушения оплаты труда осужденных в СИЗО-2 09.06.2025, 09:000 В ГД предлагают запретить въезд иностранцам за оскорбление России 09.06.2025, 08:401 Рост числа китайских автомобилей в России повысил цены на АИ-92 09.06.2025, 08:370 Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках
09.06.2025, 08:200 Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки 09.06.2025, 08:000 В России обнаружили более 50 поддельных сайтов с билетами на концерты 09.06.2025, 07:300 День друзей отмечают во всем мире 9 июня 09.06.2025, 07:000 «Супер Фитнес» и «С-фитнес» в честь дня рождения дарят подарки псковичам
08.06.2025, 22:401 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 08.06.2025, 22:000 Владимир Путин подписал закон о возможности применения биометрии при сделках с недвижимостью 08.06.2025, 21:300 В Госдуме сообщили о запрете хранения данных россиян за рубежом с 1 июля 08.06.2025, 21:000 В РПЦ призвали не прививать детям страх перед многодетностью
08.06.2025, 20:300 «Нестихи» прочитают артисты Псковского театра драмы на «Вечере непоэзии» 08.06.2025, 20:020 Спектакль «Всё утопить!» в Дендропарке. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.06.2025, 19:300 Более 30 человек были найдены псковским поисковым отрядом «ЛизаАлерт» весной 08.06.2025, 19:100 Опубликована ссылка на прямую трансляцию «Мисс/Миссис Великие Луки 2025»
08.06.2025, 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 08.06.2025, 18:300 Представитель Ефремова опровергла информацию о первой роли после освобождения 08.06.2025, 18:120 Авиарейс из Москвы в Псков задержан из-за потопа в аэропорту Внуково 08.06.2025, 18:110 Около 4 тысяч социальных работников насчитывается в Псковской области
08.06.2025, 17:570 В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок 08.06.2025, 17:400 День деревни Троицкими гуляниями отметили жители псковской деревни Адворицы 08.06.2025, 17:200 Временные отключения воды произойдут в Великих Луках 10 июня 08.06.2025, 17:000 Съемки историко-документального фильма «Цитадель» прошли в Себежском районе
08.06.2025, 16:470 Премьеру спектакля «Всё утопить!» представили в псковском Дендропарке 08.06.2025, 16:401 Измазанного в мазуте селезня спасли в псковском «Птичьем дворике» 08.06.2025, 16:200 Электричество отключат на некоторых улицах в Великих Луках 9 июня 08.06.2025, 16:000 Первый урожай лисичек нашли в псковском лесу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru