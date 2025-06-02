Происшествия

Баня горела в опочецкой деревне Мызники

Возгорание бани произошло в деревне Мызники Опочецкого муниципального округа 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 4:52. Предположительной причиной стало короткое замыкание внутри бани. Пожар площадью 15 квадратных метров ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 10:21 поступило сообщение о возгорании на улице Пролетарской в посёлке Идрица. На кухне нежилого дома огонь повредил пол и стену на общей площади восемь квадратных метров. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. На месте работали пять специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники. Дом удалось спасти.

Затем, в 16:05, поступило сообщение о возгорании нежилого дома в садовом некоммерческом товариществе «Высоцкое» Псковского района. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание площадью 37 квадратных метров ликвидировали семь специалистов МЧС России две единицы техники.