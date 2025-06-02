Происшествия

Пожилую женщину насмерть сбил поезд на бежаницкой станции Сущево

Грузовой поезд насмерть сбил женщину, переходящую пути на станции Сущево в Бежаницком муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе транспортной прокуратуры по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительным данным, 10 июня около 9:30 грузовой поезд №3275 сообщением Лозовицы - Сущево на железнодорожном переезде 340 км станции Сущево применил экстренное торможение в целях предотвращения наезда на женщину, переходящую железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Наезд предотвратить не удалось, травмированная пожилая женщина скончалась на месте. Великолукская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.