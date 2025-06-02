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Мошенники не смогли обмануть жительницу Великих Лук на два миллиона рублей

10.06.2025 14:16|ПсковКомментариев: 0

Нечистым на руку лицам не удалось реализовать свой преступный замысел в отношении местной жительницы в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в течение нескольких июньских дней текущего года жительнице города на Ловати под видом правоохранителей, сотрудников банка и других организаций настойчиво звонили неизвестные злоумышленники. И под разными предлогами, в том числе для предотвращения несанкционированного оформления на собеседницу кредита, пытались завладеть денежными средствами на сумму в два миллиона рублей.

Однако эти деньги мошенникам так и не достались. По имеющимся данным, горожанку от опрометчивого шага вовремя отговорил ее супруг. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

Источник: Псковская Лента Новостей
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