Происшествия

Мошенники не смогли обмануть жительницу Великих Лук на два миллиона рублей

Нечистым на руку лицам не удалось реализовать свой преступный замысел в отношении местной жительницы в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в течение нескольких июньских дней текущего года жительнице города на Ловати под видом правоохранителей, сотрудников банка и других организаций настойчиво звонили неизвестные злоумышленники. И под разными предлогами, в том числе для предотвращения несанкционированного оформления на собеседницу кредита, пытались завладеть денежными средствами на сумму в два миллиона рублей.

Однако эти деньги мошенникам так и не достались. По имеющимся данным, горожанку от опрометчивого шага вовремя отговорил ее супруг. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.