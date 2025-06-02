Происшествия

Молодой человек решил полежать на чужом диване в Псковском районе и оказался в суде

Молодой человек отправился на обязательные работы за незаконное проникновение в чужое жилище в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Прокуратур Псковского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

В суде установлено, что 5 февраля в 5:49 житель Псковского района, молодой человек 2005 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через незапертую входную дверь совершил незаконное проникновение в квартиру потерпевшей, где прошел в помещение жилой комнаты и лег на диван. Там в 6:03 его обнаружила потерпевшая и принудительно выдворила.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал злоумышленника виновным. Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.