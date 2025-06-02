Происшествия

Мужчина в Пскове получил условный срок за разглашение гостайны

Псковский областной суд вынес приговор по делу о разглашении государственной тайны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

10 июня Псковский областной суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ.

Дело слушалось в закрытом режиме.

С учетом данных о личности и степени тяжести содеянного суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года.