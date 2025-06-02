Происшествия

Дилер услуг связи Пыталовского района привлечён к административной ответственности

Прокуратурой Пыталовского района провела проверку исполнения требований законодательства о связи при заключении от имени операторов подвижной радиотелефонной связи договоров оказания услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установили, что дилер услуг мобильной связи одного из операторов вопреки требованиям статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», предусматривающей направление лицом, действующим от имени оператора связи, заключенных договоров оператору связи в десятидневный срок, указанная обязанность не исполнена.

По указанному факту прокуратурой района в отношении дилера услуг мобильной связи возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 13.29 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление лицом, действующим от имени оператора связи, оператору связи экземпляра заключенного с абонентом договора, если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу коммерсанта признали виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения.