Происшествия

Артиллерийский снаряд идентифицировали возле опочецкой деревни Жадро

Артиллерийский снаряд идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки 16 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Артиллерийский снарядов времен Великой Отечественной войны калибра 105 мм идентифицировали по фото вблизи деревни Жадро Опочецкого муниципального округа.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).