Происшествия

В Псковской области уничтожили более двух тысяч заражённых цветов

Северо-Западный межрегиональный Россельхознадзор провёл карантинный фитосанитарный контроль партий колумбийских хризантем и кенийских гвоздик, которые ввозили из Латвии. При проверке на складе в Псковской области были обнаружены личинки насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегиональное управление Россельхознадзора

Проведённая Северо-Западным филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность продукции западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Также в партии хризантем из Нидерландов были выявлены признаки заболевания растений, лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).

По законодательству РФ ввоз этих цветов общим количеством 2010 штук запрещён, продукция подлежит уничтожению.