Происшествия

Пскович может отправиться в тюрьму за кражу у уснувшего собутыльника

Псковичу грозит до пяти лет тюрьмы за преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 158. Обвинительное заключение утвердил и направил в суд первый заместитель прокурора, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установили, что мужчина распивал на улице спиртное со своими знакомым, а затем, когда тот уснул, похитил у него из кармана мобильный телефон, банковскую карту и серебряную цепочку. Затем пошел в магазин и приобрел товары, расплачиваясь банковской картой потерпевшего, тем самым похитил деньги с банковского счета.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, по существу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, санкция части 3 статьи 158 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.