Происшествия

Жительницу Пскова осудили за кражу телефона у спящего мужчины на вокзале

6 месяцев в колонии общего режима проведет жительница Пскова за кражу мобильного телефона (пункт «в» статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в период времени с 1 по 2 мая подсудимая, находясь на автовокзале города Пскова, возле спящего пассажира на полу увидела принадлежащий последнему мобильный телефон, который решила украсть. С похищенным имуществом подсудимая скрылась с места преступления. После гаджет она продала неустановленному лицу, а вырученные денежные средства потратила на приобретение спиртных напитков.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшему, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Обстоятельством, отягчающим наказание, судом признан рецидив преступлений.

Суд признал женщину виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.