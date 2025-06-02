Происшествия

Жители Псковской области поверили мошенникам и лишились порядка миллиона рублей

Некоторые жители Пскова, Порхова и Локнянского района поддались на уловки мошенников и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись менеджерами по инвестициям и сотрудниками других организаций. Они предложили своим доверчивым собеседникам получать дополнительный заработок за счет инвестиций на интернет-платформах. А другие незнакомцы ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в эти июньские дни неизвестный под предлогом замены домофона жительнице Порхова получил неправомерный доступ к личному кабинету этой горожанки на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием ее учетной записи. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.