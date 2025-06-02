Происшествия

Псковича осудят за угон велосипеда с похмелья

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который совершил кражу велосипеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В апреле 2025 года обвиняемый находился дома и решил сходить в магазин за холодным пивом, так как не очень хорошо себя чувствовал после употребления спиртного в выходные.

Подходя к магазину, он споткнулся о стоящий там велосипед, который не был пристегнут тросовым замком. Обвиняемый подумал, что может немного прокатиться, освежится и доехать на нем до дома. Когда он приехал домой, поставил украденный велосипед в гараж.

Своими действиями он причинил потерпевшему ущерб на сумму 10 000 руб.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.