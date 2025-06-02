Происшествия

Разгромивших в Новосокольниках автобусную остановку вандалов нашла полиция

Сотрудники МВД России «Новосокольнический» и ОМВД России по городу Великие Луки в кратчайшие сроки установили группу лиц, подозреваемых в повреждении муниципальной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

У дома №4 по улице Шоссейной в городе Новосокольники повредили автобусную остановку: разбили 14 стеклопакетов, повредили металлическое ограждение и скамьи. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастных - совершеннолетних людей из города Великие Луки. По предварительным данным, они приехали на такси в Новосокольники, чтобы провести время.

Отделение дознания МВД России «Новосокольнический» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 «Вандализм» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Ведётся следствие.