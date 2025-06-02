Происшествия

Мужчина в полосатой футболке вышел из псковской больницы и пропал

72-летний Виктор Ермолаев пропал в городе Пскове. 23 июня мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Поисковый отряд обращается ко всем, кто проезжал 23 июня во временном интервале с 18:00 до 20:00 по дороге от Пскова до рабочего Поселка Палкино через улицу Генерала Маргелова, посмотреть записи с видеорегистратора или направить в поисковый отряд. Возможно, человек, похожий на Виктора Ермолаева, попал на них.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Одет был в синюю футболку в полоску, темные спортивные штаны, тапки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.