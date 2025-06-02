Происшествия

Пенсионер в цветном свитере пропал в Себежском районе

75-летний Евгений Петухов пропал в рабочем поселке Идрица Себежского района 22 июня 2025 года ушёл в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Был одет в коричневую куртку, цветной вязаный свитер, синие штаны, чёрные галоши, серая кепка.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-921-219-69-26 или 112.