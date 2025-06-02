Происшествия

Хозпостройка сгорела из-за короткого замыкания в порховском Хилово

Возгорание хозяйственной постройки ликвидировали в деревне Хилово Порховского муниципального округа 24 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 19:38. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Ранее, в 5:23, областные пожарные ликвидировали возгорание неэксплуатируемого строения в деревне Федоровское в Локнянском муниципальном округе. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекали четыре специалиста и две единицы техники.