Происшествия

Следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в псковской деревне Жидилов Бор

Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в псковской деревне Жидилов Бор, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении при проведении строительных работ в деревне Жидилов Бор Псковской области скелетированных человеческих останков времен Великой Отечественной войны.

По предварительной информации, указанные останки могут принадлежать военнослужащим Красной армии, погибшим в 1944 году при освобождении Псковской области. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. После проведения необходимых исследований обнаруженные останки передадут для перезахоронения. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.