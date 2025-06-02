Происшествия

Жителя Порхова осудили за кражу iPhone

Жителя Порхова приговорили к условному сроку по части 1 статьи 158 УК РФ (Тайное хищение чужого имущества), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского муниципального округа.

В суде установили, что 2 августа 2024 года обвиняемый, находясь на обочине дороги на улице Белорусская города Пыталово, умышленно взял с фундамента рекламного щита мобильный телефон марки IPhone 11 стоимостью 21 тысяча рублей и скрылся с места преступления.

Приговором мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского муниципального округа подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.