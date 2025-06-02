Происшествия

Ревнивый стружанин ударил женщину стеклянной кружкой и попал под суд

Житель Стругокрасненского района в ходе конфликта на почве ревности схватил стеклянную кружку и нанес удар по голове женщины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, обидчика привлекли к уголовной ответственности.

Женщина получила телесные повреждения в виде ран, кровоподтеков и ссадин.

С учетом позиции прокурора и наличия смягчающих наказания обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.