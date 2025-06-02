Происшествия

Жительницу Порховского округа оштрафовали за кражу продуктов

29-летнюю судимую жительницу Порховского муниципального округа приговорили к штрафу за кражу продуктов из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района.

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В суде установлено, что днем 7 января осужденная, находясь в торговом зале магазина самообслуживания в Дно, совершила хищение продуктов на общую сумму 5 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.