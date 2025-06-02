Происшествия

Дновский рецидивист отправился в колонию за кражу телефона

41-летний ранее неоднократно судимый житель Дно осужден к лишению свободы за кражу мобильного телефона, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района.

В суде установлено, что 2 апреля 2023 года обвиняемый, находясь в помещении квартиры в Дно, похитил мобильный телефон марки Tecno стоимостью 5 064 рубля, принадлежащий потерпевшему, и скрылся с места преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также наличия в действиях обвиняемого рецидива преступлений, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда вступил в законную силу.