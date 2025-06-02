Происшествия

Жительница Дно сломала мужчине нос кружкой в бане и оказалась в суде

Жительница Дно осуждена к исправительным работам за умышленное причинение легкого вреда здоровью человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Дновского района.

В суде установлено, что 4 июня 2024 года около 2:00 осужденная, находясь в бане в Дно, в ходе конфликта, используя стеклянную кружку, ударила потерпевшего не менее двух раз по голове, причинив раны лба и перелом костей носа.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Приговор суда вступил в законную силу.