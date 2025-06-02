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Жительницу Пыталовского округа лишили свободы за удар ножом в спину знакомого

27.06.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Пыталовского муниципального округа, женщину 1979 года рождения, привлекли к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью знакомого (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района. 

В суде установлено, что 15 января гражданка, находясь по месту своего жительства, распивала со знакомыми спиртные напитки. В результате внезапно возникнувших личных неприязненных отношений кухонным ножом она ударила мужчину в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Пыталовский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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