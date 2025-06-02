Происшествия

Подозреваемую в соучастии в преступлении разыскивают в Великих Луках

В рамках расследования сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают личность гражданки в связи с её возможной причастностью к совершению противоправного деяния, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: ОМВД по городу Великие Луки

«Просим всех граждан, которые могут опознать данную женщину, являются её знакомыми или обладают иной значимой информацией, незамедлительно сообщить об этом по контактным телефонам», - сообщили в ОМВД.

Связаться можно по телефонам: +7 (81153) 5-27-94, +7 (81153) 5-01-48, 02 и 112.

«Ваша помощь может быть крайне важна для установления обстоятельств дела», - добавили в полиции.