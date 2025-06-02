Происшествия

Ушедшую из дома девочку в черном топе разыскивают в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавают местонахождение пропавшей Людмилы Котельниковой 2009 года рождения. Она ушла из дома 23 июня около 8:30 с проспекта Гагарина, 61 и до настоящего времени домой не пришла, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

Был одета в черный топ, черную кофту с сердцем, голубые джинсы, салатовые носки, белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Котельниковой, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки.

Дежурная часть: 8(81153)5-27-94 или +7 911 384 40 38.