Происшествия

Локнянку приговорили к тюрьме за неуплату алиментов в размере 500 тыс. рублей

Жительницу Локнянского муниципального округа приговорили к лишению свободы за неуплату средств на содержание ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной прокуратуре.

В судебном заседании установили, что подсудимая с 2022 года обязана ежемесячно платить алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособной, алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи ребенку не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала. Общая задолженность по алиментам составляет свыше 500 тысяч рублей.

Приговором Бежаницкого районного суда ей назначили окончательное наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.