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Мошенник оформил на жительницу Великолукского района кредит

30.06.2025 13:47|ПсковКомментариев: 0

Мошенник оформил на жительницу Великолукского района кредит без ее ведома, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района. 

Установлено, что в период с апреля по июнь неустановленное лицо воспользовалось данными банковской карты на имя жительницы Великолукского района и оформило кредит на ее имя на сумму более 120 000 рублей.

Результаты и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Источник: Псковская Лента Новостей
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