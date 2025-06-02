Происшествия

Москвича будут судить за похищение у жителя Пскова более 5 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении трёх преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе расследования дела установлено, что в августе 2024 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, под предлогом перевода денежных средств потерпевшего на «безопасный счет» похитил у жителя Пскова более 5 млн рублей.

Жертвой преступников стала также жительница Твери, которая под влиянием мошенников продала принадлежащую ей квартиру, а денежные средства в размере 950 тысяч рублей передала обвиняемому.

Преступную деятельность организованной группы удалось прекратить, когда злоумышленник прибыл в Иркутск по месту жительства другой потерпевшей с целью хищения у нее 800 тысяч рублей, где он был задержан сотрудниками полиции.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.