Происшествия

Врача из Великих Лук осудили за незаконную выписку больничного листа

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, частью 1 статьи 292 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый незаконно выдал женщине листок временной нетрудоспособности, дающий право на временное освобождение от выполнения ею своих трудовых обязанностей. Врач, зная о том, что женщина каким-либо заболеванием не страдала и в оказании медицинской помощи на тот момент не нуждалась, внес несоответствующие действительности данные о проведенном им осмотре и установленном диагнозе в медицинскую карту, заведенную на её имя. После чего получил от женщины денежные средства в сумме 15 000 рублей в качестве взятки.

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 45 000 рублей. Кроме того, на мужчину возложена обязанность в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.