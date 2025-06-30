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Псковские приставы взыскали штраф у бывшего студента

Государственный университет подал в суд иск к бывшему студенту. Судебные приставы помогли взыскать штраф в размере 565 тысяч и госпошлину 16 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Основанием стало нарушение условий договора о целевом обучении по направлению «Лечебное дело» — студент был отчислен за неуспеваемость и не приступил к обязательной работе по распределению.

Университет ссылается на положение, согласно которому неосвоение программы считается неисполнением обязательств по трудоустройству. Размер штрафа рассчитан пропорционально сроку фактического обучения. Требование о добровольной уплате штрафа было направлено, но ответа не последовало. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал 24-летнего псковича оплатить долг.



‍Исполнительный документ был передан в отделение судебных приставов города Пскова № 2. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав уведомил должника об этом и предупредил о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения возложенных на него обязательств.



Осознав, что в случае неисполнения требований ему может быть начислен исполнительский сбор, увеличивающий общую сумму задолженности, а также применены меры принудительного характера, включая арест имущества, молодой человек добровольно явился на приём к судебному приставу и полностью оплатил задолженность.