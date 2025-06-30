Происшествия

Около 40 человек пострадали от отравления в одном из соцучреждений Пскова

В одном из социальных учреждений Пскова произошло массовое отравление пожилых людей некачественными продуктами питания.

По неофициальной информации, пострадали более 30 человек от острой кишечной инфекции. Происшествие имело место в учреждении, расположенном в микрорайоне Борисовичи города Пскова.

На индивидуального предпринимателя, поставлявшего продукты в учреждение, заведено уголовное дело, идет следствие.

Информация получена ПЛН от собственного источника и носит неофициальный характер. Редакция обратилась в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.