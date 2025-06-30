Происшествия

36 человек в Псковской области погибли при пожарах за полгода

За шесть месяцев 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 2257 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 24 млн 674 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 1937 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 81 случай; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 161 случай; на транспорте – 28 случаев; поджоги – 31 случай; нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 5 случаев; оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая; шалость с огнем детей – 5 случаев; грозовой разряд – 2 случая; оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 1 случай; иные причины – 1 случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 542 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 млн 265 тысяч рублей. Погибли 12 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1715 пожаров, материальный ущерб от которых составил 12 млн 408 тысяч рублей. При пожарах погибли 24 человека, из них 5 человек в нетрезвом виде.

За 6 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 307 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 10 млн 916 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 32 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 76 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 124 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 79 случаев; поджог – 14 случаев; шалость с огнем детей — 5 случаев; оставление источника открытого огня без присмотра – 3 случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая; оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай; грозовой разряд – 1 случай; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 2 случая.

За 6 месяцев 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 307 строений; 2 556 944 квадратных метров площадей; 27 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 209 человек; спасено материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 124 строения; 17 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 12 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 17 человек; рабочие – 3 человек; инвалиды – 4 человека.