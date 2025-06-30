Происшествия

Свыше двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Псковской области не досчитались в общей сложности более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Острова, Порхова и Гдовского района звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. В частности, они сообщили собеседникам, что во избежание серьезных финансовых потерь необходимо срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали. А другим нашим согражданам от разных «доброжелателей» поступали предложения о возможности получения дополнительного заработка на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие, поддавшись на эти ухищрения аферистов, лишились в совокупности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.