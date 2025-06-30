Происшествия

Жительницу Великолукского района оштрафовали за обман знакомой

Жительницу Великолукского района оштрафовали за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее женщина была осуждена за аналогичное преступление. Как установлено, подсудимая работала в организации, принимающей от населения плату за коммунальные услуги.

В августе 2021 года к подсудимой обратилась потерпевшая с просьбой оказать помощь в своевременной плате за коммунальные услуги за принадлежащую ей квартиру, на что подсудимая согласилась, получила от потерпевшей путем переводов на банковские счета денежные средства в сумме 11 700 рублей, однако не внесла их в кассу организации в счет оплаты коммунальных услуг за квартиру.

Похищенными денежными средствами подсудимая распорядилась по своему усмотрению, чем причинила потерпевшей материальный ущерб, который является для нее значительным.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.